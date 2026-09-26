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İzmir Menderes'te iş makinesinin çarptığı 85 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi

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İzmir Menderes'te iş makinesinin çarptığı 85 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi
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İzmir'in Menderes ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kartal (85), iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken iş makinesi sürücüsü İ.M.'yi gözaltına aldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin çarptığı Ali Kartal (85), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İ.M.'nin kullandığı iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kartal'a (85) çarptı. Kartal, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Kartal'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kartal'ın cenazesi Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, sürücü İ.M.'yi gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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