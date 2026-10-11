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İzmir Konak ve Buca'da firari 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

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İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde firari 3 hükümlü, emniyet ekiplerince saklandıkları adreslerde yakalandı. Kasten öldürme suçundan 39 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlünün de aralarında olduğu 3 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde firari 3 hükümlü yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan 39 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.G'nin (40) ilçede olduğunu tespit etti. Polis, G.G'yi saklandığı adreste yakaladı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hükümlü veya tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (51) ile uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 24 yıl 7 ay 9 gün hapisle aranan A.A.K. (30) belirlenen adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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