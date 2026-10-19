İzmir Konak'ta otomobil iş yerine daldı, sürücü ve çalışanlar yara almadı

İzmir Konak'ta otomobil iş yerine daldı, sürücü ve çalışanlar yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçerek parke ve kapı satışı yapılan iş yerinin camını kırıp içeri girdi. Sürücü ve dükkandaki çalışanlar yara almadan kurtuldu, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçip yol kenarındaki parke ve kapı satışı yapılan iş yerinin camını kırarak içeri girdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Gaziler Caddesi Gıda Çarşısı 357/3'te meydana geldi. Şerife Aktaş'ın kontrolünü yitirdiği 35 BBY 172 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı yöne geçerek yol kenarındaki parke ve kapı satışı yapan iş yerinin camını kırıp içeri girdi. Sürücü ve dükkandaki çalışanlar kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.