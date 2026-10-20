Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Kınık'ta akaryakıt istasyonuna giren otomobil alev aldı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kınık'ta akaryakıt istasyonuna giren otomobil alev aldı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kınık ilçesinde Bergama'dan Soma yönüne giden otomobil, Hamzahocalı mevkisinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak alev aldı. Yangında otomobildeki 2 kişi yaralanırken itfaiye yangını istasyona sıçramadan söndürdü.

İzmir'in Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarpan otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Bergama'dan Soma yönüne seyreden H.Ç. (31) idaresindeki 34 JU 6313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzahocalı mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

Burada pompaya çarpan otomobil alev aldı.

Sürücü ile araçtaki 1 kişi bölgeden uzaklaşırken, görevliler istasyonda güvenlik önlemi aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar

Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı

190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat lideri...
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu

MSB, TBMM'yi işaret etmişti! Mekke İttifakı anlaşması Meclis'te
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek

Bomba iddia: 3 maç sonra gidebilir
32 yaşında gençleşmek için Çin'e gitti! Türk kadının kararı tartışma yarattı

32 yaşındaki Türk kadının isteği pes dedirtti! Soluğu Şangay'da aldı
Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! 'Ehliyetim yok abi' deyip kaçtı

Şunun yaptığına bakın! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek

Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek