Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Karşıyaka'da ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücü 180 bin TL ceza aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Karşıyaka'da ESHOT şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen otomobil sürücüsü 180 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Sürücünün belgesi 60 gün süreyle geri alınırken aracı 60 gün trafikten men edildi, hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Girne Bulvarı Çayırcı Otobüs Durağı önünde ESHOT şoförü ile otomobil sürücüsü S.A'nın trafikte tartışmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda S.A'nın, ESHOT şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken araç da 60 gün trafikten men edildi.

S.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı

İzleyenleri ikiye bölen oyun! Çekip paylaştılar, ortalık karıştı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinburnu'nda trafikte kavga eden 8 kişiye 1 milyon 642 bin TL ceza! Bir sürücünün ehliyeti kalıcı olarak iptal edildi

Arabalarından inip kavga ettiler! Faturası 1,6 milyon lira oldu
Dwayne Johnson eridi bitti! 22 kilo verince tanınmaz hale geldi

Eskiden kastan yürüyemiyordu! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
ABD 30 yıllık dosyayı yeniden açtı: 95 yaşındaki Raúl Castro hakkında tutuklama emri!

30 yıllık dosya yine açıldı: 95 yaşındaki eski başkana tutuklama emri
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş

Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği herkesi şaşırttı!
Batman'da kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu

Kuyumcu esnafına kanlı saldırı
Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu

İstanbul'da selin faturası ağır! Kabus, hayvanları da vurdu
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım

Mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Kedi gibi oturacağım...