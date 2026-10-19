İzmir Karşıyaka'da ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücü 180 bin TL ceza aldı

İzmir Karşıyaka'da ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücü 180 bin TL ceza aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karşıyaka'da ESHOT şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen otomobil sürücüsü 180 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Sürücünün belgesi 60 gün süreyle geri alınırken aracı 60 gün trafikten men edildi, hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Girne Bulvarı Çayırcı Otobüs Durağı önünde ESHOT şoförü ile otomobil sürücüsü S.A'nın trafikte tartışmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.
Bu kapsamda S.A'nın, ESHOT şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi.
Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken araç da 60 gün trafikten men edildi.
S.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.