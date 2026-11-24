İzmir Karaburun'da ormanda öldürülen baba-oğul cinayetinde 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanda av tüfeğiyle vurulan baba ve 14 yaşındaki oğlunun öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü, baba ve oğlunun cenazelerinin otopsinin ardından toprağa verildiği belirtildi.
İZMİR'in Karaburun ilçesinde ormanda cesetleri bulunan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl'ün (14) öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, önceki gün Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ü ormanda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlunun öldüğü belirlendi. Yapılan otopsinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.