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İzmir Karabağlar'da 5 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Karabağlar'da 5 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Karabağlar'da bir evde iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın adreste yaptığı aramada 5 kilo 100 gram skunk, 10 kök skunk bitkisi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi; şüphelinin işlemleri sürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üçkuyular Mahallesi'ndeki bir evde kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada 5 kilo 100 gram skunk, 10 kök skunk bitkisi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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