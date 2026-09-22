İzmir Karabağlar'da 250 gram sentetik uyuşturucuyla 4 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen İ.F. (34), B.Ç. (18), A.E.M. (18) ve F.C.Ç'yi (17) teknik ve fiziki takibe aldı.

Durdurulan şüphelilerin üst aramasında 250 gram sentetik uyuşturucu ile 338 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA