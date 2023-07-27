İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Taşkesik köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar ve Torbalı Belediyesi de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.