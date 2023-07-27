İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Taşkesik köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar ve Torbalı Belediyesi de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Taşkesik köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı
Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi de tankerlerle su takviyesinde bulundu.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.