İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar örtüsü oluştu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar örtüsü oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışının ardından merkezde yer yer kar örtüsü oluştu.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.
İlçede hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.
Yağışın ardından Bozdağ Kayak Merkezi'nde yer yer kar örtüsü oluştu.
Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, gece sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışının başladığını söyledi.
Kaynak: AA