İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri ziyarete açıldı
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri Alsancak Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. İzmirliler, gemileri gezip bilgi alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.
İzmirliler, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemilerini gezme imkanı buldu.
Gemileri gezen vatandaşlara görevli personel tarafından bilgi verildi.
Ziyaretçiler, gemilerin güverte bölümünde hatıra fotoğrafı çektirdi.