İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kemalpaşa'da çıkan orman yangını, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Damlacık Mahallesi Kömürcü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, 10 helikopter ve 10 arazöz ile İzmir itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürdü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında, 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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