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İzmir Havalimanı'nda Tarihi Eşya Kaçakçılığı Operasyonu: 130 Sikke ve 32 Obje Ele Geçirildi

İzmir Havalimanı'nda Tarihi Eşya Kaçakçılığı Operasyonu: 130 Sikke ve 32 Obje Ele Geçirildi
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İzmir'de gerçekleşen operasyonda, havalimanında diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş toplamda 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

İzmir'de havalimanında bazıları diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe aldı.

Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleriyle şüphelilere ait bavullarda arama yapıldı.

Aramalarda bir kısmı diş macunu ve tıraş kremi tüplerinin içine saklanmış Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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