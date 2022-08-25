İzmir haberi | İzmir'de sağanak etkili oldu Güncel Haberler İzmir haber: İzmir'in Bornova ve Çeşme ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İzmir'in Bornova ve Çeşme ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bornava ilçesinin Pınarbaşı bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Kemalpaşa Caddesi'nde de sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı. Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde de kısa süre etkili olan yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Güncel Kaynak: AA / Halil Fidan Çeşme İzmir su Güncel Haberler

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