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İzmir haberi | İzmir'de sağanak etkili oldu

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İzmir haberi | İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir haber: İzmir'in Bornova ve Çeşme ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'in Bornova ve Çeşme ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bornava ilçesinin Pınarbaşı bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Kemalpaşa Caddesi'nde de sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde de kısa süre etkili olan yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Çeşme İzmir su Güncel Haberler

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