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İzmir haber | Seferihisar'da balık firmasının sahile yaptırdığı iskeleye tepki

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İzmir haber | Seferihisar'da balık firmasının sahile yaptırdığı iskeleye tepki

İzmir habere göre Seferihisar ilçesinde, plajın iskeleyle kapatıldığını öne süren vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Seferihisar ilçesinde, plajın iskeleyle kapatıldığını öne süren vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Bir balık firması tarafından Tepecik Mahallesindeki Akarca Plajı'na iskele kurulduğu ve sahilin tel örgüyle kapatıldığını belirten vatandaşlar söz konusu bölgede toplandı.

Pankart taşıyan kalabalık, sahile kadar yürüdü.

Mahalle sakinlerinden Nurgül Başgut, plajın halka açık olması gerektiğini söyledi.

Ayşe Filizler ise balık çiftliğinin çevre kirliliğine neden olacağını savundu.

AA / Cemrecan Tutar - Güncel

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