İzmir haber | İZMİR'DE ORMAN YANGINI İzmir gelişmesine göre İZMİR'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İZMİR'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı-Dikili Yolu mevkisindeki ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Dikili İzmir Güncel Haberler

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