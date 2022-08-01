İzmir haber | İZMİR'DE ORMAN YANGINI
İzmir gelişmesine göre İZMİR'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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İZMİR'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı-Dikili Yolu mevkisindeki ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel