İzmir haber | İZMİR'DE ORMAN YANGINI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haber | İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir gelişmesine göre İZMİR'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

 - Güncelleme:

İZMİR'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı-Dikili Yolu mevkisindeki ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dikili İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title