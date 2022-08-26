İzmir gündem haberi: İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu Güncel Haberler İzmir haber: İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu. İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu. İlçedeki bir gemi dönüşüm firmasında çalışan işçiler, deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Esin Çetin Aliağa İzmir Güncel Haberler

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