CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var; İzmir'i unutma (3)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı sonrası gençlerin çay davetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var; İzmir'i unutma (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı sonrası gençlerin çay davetini kabul etti. Atakum ilçesinde bulunan Golf Kulübü'nde gençlerle bir araya gelen Erdoğan, buradaki salonda düğünü olan bir çifti de tebrik ettikten sonra Çarşamba Havalimanı'na geçerek kentten ayrıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Dağıstanlı Yunanistan İzmir Güncel Haberler

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