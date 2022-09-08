İzmir gündem haberi | Bayındır'da incir üreticilerine kerevit ve file dağıtıldı

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Bayındır ilçesinde incir üreticilerine kerevit ve file dağıtıldı.

Lütuflar Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, geçtiğimiz günlerde Tire'de araç ve makine hibe desteği verildiğini anımsattı.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Çankırı, incirin coğrafi işaret alınan 3 üründen biri olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığının Bayındır'a 550 milyon lira destek verdiğini söyledi.

İzmir genelinde tarıma desteklerinin devam edeceğini belirten Çankırı, "Yaklaşık 6 milyar lira ile İzmir tarımına geçekten çok ciddi bir desteğimiz var. Üretimimizi katma değerli hale getirip daha bol daha bereketli yapmaya çalışıyoruz. Dünyada süs bitkilerinde ve çiçekte Bayındır'ı dünya birincisi yapacağız." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de kurum olarak 2021 yılında 5, 2022 yılında ise 6 projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Üreticileri desteklemeye ve kerevit dağıtmaya devam edeceklerini kaydeden Özen, şöyle konuştu:

"3 yılda Tire, Beydağ, Ödemiş ve Torbalı'da 14 bin 750 kerevit dağıttık. Bu bereketli topraklar ve cefakar üreticilerimizin elinden kökleri tarihe kadar dayanan bir sektörden bahsediyoruz. İzmir 30 ilçesiyle beraber, 148 bin üreticisiyle beraber her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Çünkü üretmiş olduğumuz ürünlerle İzmir'deki 4 milyon 500 bin insanı değil Tüm Türkiye'deki 81 ilimizdeki vilayetimizdeki insanları değil, yakın coğrafyadaki ülkenin insanlarını bile besliyoruz. Bu kadar özverili, bu kadar vefakar, bu kadar cefalı üreticilerden bahsediyoruz."

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise ilçenin çok küçük alanda büyük işler yaptığını belirterek, "Nüfusumuz 41 bin ama yaptığımız işler büyük bir tarafta çiçeğin başkentiyiz. Üretilen ürünleri de hem Türkiye pazarına hem de dünya pazarına nasıl pazarlayabiliriz diye düşünüyoruz. Etkinliklerle, görsel şölenlerle, konserlerle Bayındır incirinin pazar payını arttırmaya çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere kerevit ve file dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Eşref Tutmuş tarafından üreticilere "İncir Yetiştiriciliği Hastalık ve Zararlıları" eğitimi verildi. ???????