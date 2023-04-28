İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 'Haber' dalında ödül
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İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2022 yılının kazananları belli oldu.
İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2022 yılının kazananları belli oldu. Demirören Haber Ajansı'ndan Kadir Özen, 'Haber Ödülü' dalında ödüle layık görüldü.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı gazetecilik yarışması; Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2022 yılının kazananları belli oldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi'nde toplanan ihtisas jürileri, 2022'nin en başarılı çalışmalarını, 'Gazetecilik' ve 'Gazetecilik Teşvik' alanlarında değerlendirdi. Gazetecilik Yarışması'nda 9 kategoride toplam 9 eser ödüle layık görüldü. 'Haber' dalında DHA'dan Kadir Özen, 'Hülya öldü, gereği düşünüldü' başlıklı çalışmasıyla 1'inci oldu. Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 8 kategoride 8 eser ödül aldı.Yarışmada ayrıca, Röportaj-Söyleşi kategorisinde İlkses Gazetesi'nden Çağla Geniş, 'İran'ın özgürlük çığlığını avuçlarında taşıyor: Sama Karami', Güncel Yazılar kategorisinde İzGazete'den Fehmi Murat Attila 'Ölüm sana galebe çalamaz hocam', TV Program kategorisinde Bein Sports'tan Yağız Deniz Biricik 'Büyük Altay', Radyo-Haber-Program kategorisinde TRT'den Dorukhan Yılmaz 'Toprağın Bereketi', Sayfa Düzeni kategorisinde Yeni Asır Gazetesi'nden Hakan Ersöz 'Putin vuruyor, dünya konuşuyor', Spor Haberi kategorisinde 9 Eylül Gazetesi'nden Levent Arıöz 'Kadının Gücü Engel Tanımadı', Spor Fotoğrafı kategorisinde Ege Telgraf Gazetesi'nden Erkan Kart 'Utanç Gecesi' ve Güncel Spor Yazıları kategorisinde İzgazete'den Murat Attila 'Eyyamcı Federasyon' haberleriyle ödül almaya hak kazandı.GAZETECİLİK TEŞVİK ÖDÜLLERİ KAZANANLARIŞehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Ödülleri kazananları ise şöyle: Haber kategorisinde, 9 Eylül gazetesinden Gökçe Adar Çubukçuoğlu 'Çevre Şehircilik ve Emlakçılık Bakanlığı/TOKİ ile anlaşmalı ticaret', Röportaj-Söyleşi kategorisinde 9 Eylül Gazetesi'nden Kardelen Buğday 'Savaş Dünyayı Yakarken', TV Haber Kategorisi'nde EuroNews Türkçe'den Deniz Kılıç 'VPN nedir, nasıl çalışır? İran'lı gençler internet sansürüyle nasıl mücadele ediyor?' TV- Program kategorisinde Ege Üniversitesi TV'den Hüseyin Demir 'Fair Play Bölüm 7', Radyo Program Kategorisi'nde, TRT'den Nurhak Sarıkaya 'Yar'e Sebep Türküler',
Sayfa Düzeni kategorisinde Yeni Asır Gazetesi'nden Serkan Babat 'Şov Başlıyor', Spor Haberi kategorisinde Yeni Asır Gazetesi'nden Berke Özbay 'Oğlunun takımında masör oldu' ve Spor Fotoğrafı kategorisinde Yeni Asır Gazetesi'nden Berke Özbay 'Kara Gece' haberleriyle ödül aldı.