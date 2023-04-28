İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 'Haber' dalında ödül

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2022 yılının kazananları belli oldu. Demirören Haber Ajansı'ndan Kadir Özen, 'Haber Ödülü' dalında ödüle layık görüldü.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı gazetecilik yarışması; Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2022 yılının kazananları belli oldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi'nde toplanan ihtisas jürileri, 2022'nin en başarılı çalışmalarını, 'Gazetecilik' ve 'Gazetecilik Teşvik' alanlarında değerlendirdi. Gazetecilik Yarışması'nda 9 kategoride toplam 9 eser ödüle layık görüldü. 'Haber' dalında DHA'dan Kadir Özen, 'Hülya öldü, gereği düşünüldü' başlıklı çalışmasıyla 1'inci oldu. Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 8 kategoride 8 eser ödül aldı.

Sayfa Düzeni kategorisinde Yeni Asır Gazetesi'nden Serkan Babat 'Şov Başlıyor', Spor Haberi kategorisinde Yeni Asır Gazetesi'nden Berke Özbay 'Oğlunun takımında masör oldu' ve Spor Fotoğrafı kategorisinde Yeni Asır Gazetesi'nden Berke Özbay 'Kara Gece' haberleriyle ödül aldı.