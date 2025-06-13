İzmir Foça'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

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İzmir'in Foça ilçesinde Gerenköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Gerenköy Mahallesi'nde bugün saat 15.10 sıralarında çıktı. Yangına ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 dakika içerisinde gerçekleşirken, yangını kontrol altına almak için bölgede ekipler tarafından havadan ve karadan yoğun bir çalışma başlatıldı.

Müdahale kapsamında; Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

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