'ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'NDE HERHANGİ BİR VERİ SIZINTISI BULUNMAMAKTADIR'

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kadın öğrencilerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde bilgilerinin ele geçirilip, internet sitesinde sızdırıldığı iddialarına ilişkin üniversite tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversitemize, 4 Ocak 2026 tarihinde ulaşan bildirimler doğrultusunda, öğrencilerimize ve mezunlarımıza ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığı tespit edilmiştir. Bu tespitin ardından, üniversitemiz bünyesinde oluşturulan komisyon aracılığıyla konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Ayrıca, siber güvenlik alanında uzman bir kuruluş ile iş birliği yapılarak üniversitemizin bilişim altyapısı kapsamlı şekilde incelenmiştir. Veri sızıntısının, 2024 yılı sonunda devre dışı bıraktığımız eski Öğrenci Bilgi Sistemi ile ilişkili olduğu; hukuka aykırı şekilde yayımlanan bilgilerin, düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaraları ile sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Halihazırda aktif olarak kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi'nde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim kesinlikle bulunmamaktadır" denildi.

'GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ KARARLILIKLA ALMAYA DEVAM ETMEKTEYİZ'

Eş zamanlı olarak ilgili devlet kurumları ve yetkili mercilerle eş güdüm içinde hareket edilerek savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da belirtilen açıklamada, ayrıca, "İzmir 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuru ile ilgili web sitesine erişimin engellenmesi talep edilmiştir. Üniversitemizce elde edilen tüm bilgi ve bulgular, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşılmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 7 Ocak 2026 tarihinde Sakarya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç, ilgili makamlarca titizlikle sürdürülmektedir. Üniversitemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuat çerçevesinde; öğrencilerinin, mezunlarının ve tüm mensuplarının kişisel verilerinin korunmasını en üst düzeyde öncelik olarak görmekte ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

