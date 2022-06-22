İzmir'deki bir limanda vincin altında kalan işçi öldü İzmir'in Aliağa ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti. İzmir'in Aliağa ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Mekanik teknisyeni olarak çalışan Hilkan Arcan, konteyner taşıyan vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Arcan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. AA / Esin Çetin - Güncel Aliağa İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'deki bir limanda vincin altında kalan işçi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.