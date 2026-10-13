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İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı tutuklandı, 988 milyon lira akışı var

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İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı tutuklandı, 988 milyon lira akışı var
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İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 988 milyon lira para giriş çıkışı tespit edilirken operasyon İzmir ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçu kapsamında 8 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü.

Şüphelilerin banka hesabı kiralama adı altında hesap bilgileri topladığı ve kendilerine ait hesaplarda da 988 milyon lira para giriş çıkışı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir ve Antalya'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 8 cep telefonu ve SIM kart ile 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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