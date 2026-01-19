Haberler

İzmir'de evin çatısındaki kuş kümesinde uyuşturucu ve silah bulundu

İzmir'de evin çatısındaki kuş kümesinde uyuşturucu ve silah bulundu
Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonda, çatıda gizlenmiş uyuşturucu ve silah ele geçirildi. M.S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda evin çatısındaki kuş kümesine gizlenmiş uyuşturucu ve silah ele geçirildi, M.S.A. (30) gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir eve önceki gün operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, çatıdaki kuş kümesine gizlemiş 611 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli M.S.A., gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

