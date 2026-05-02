İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobil ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 253 uyuşturucu hap ve 15,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, O.A'yı (35) gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler 2 bin 367 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.