İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, Buca ve Narlıdere ilçelerindeki 2 ayrı evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 12 kilo 379 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel