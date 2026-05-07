Haberler

İzmir'de 2 ayrı operasyonda 39 kilo kokain ele geçirildi

İzmir'de 2 ayrı operasyonda 39 kilo kokain ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 39 kilo kokain ve 21 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 39 kilo kokain ile 21 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde önceki gün bir ev ile otomobile yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, toplam 39 kilo kokain ile 21 kilo 200 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler

Tüm şehir kenetlendi! Tam 100 otobüs ile o kentimize akın edecekler
Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek

Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Epstein'in 'intihar notu' ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf

Sapık milyarderin intihar notu ortaya çıktı! Hücre arkadaşı bulmuş
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler

Tüm şehir kenetlendi! Tam 100 otobüs ile o kentimize akın edecekler
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

8 saniyelik şov çok pahalıya patladı

8 saniyelik şov çok pahalıya patladı