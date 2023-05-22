İZMİR'DE TÜRK MUTFAĞININ LEZZET ŞÖLENİ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında İzmir'de hafta boyunca düzenlenecek olan etkinlikler İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'ndaki programla başladı. Kente özgü yiyeceklerin tanıtıldığı stantlarda çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle başlatıldı. İzmir'de de hafta boyu gerçekleştirilecek olan etkinlikler, İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'nda düzenlenen açılış programı ile başladı. Etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu katıldı. Programda lise öğrencileri tarafından hazırlanan Maraş tarhana çorbası, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Aşçılar Derneği'nce hazırlanan enginarlı pilav, İzmir Ticaret Odası tarafından ikram edilen İzmir lokması ve İzmir gevreği konuklara sunuldu. Ayrıca açılış programı kapsamında; Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri koordinatörlüğünde Adıyaman yöresinin Gül Şerbeti ve İzmir'in bilinen lezzetlerinden Sübye sunumu gerçekleştirildi. Öte yandan kurulan stantlarda katılımcılara Mastabe, Türk kahvesi, vişne şerbeti dağıtıldı.

'RAFİNE BİR MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZ VAR'

Etkinliğin açılış programında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 'Asırlık tariflerle Türk mutfağı, Cumhurbaşkanımızın eşi sayın hanımefendinin özel önem vermesiyle Türkiye gündemine girdi ve bir hafta olarak kutlanmaya başladı. Maslow'un ihtiyaçlar piramidine baktığımızda havadan sonra insan için beslenmenin hava kadar vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. En temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Biz, dünyanın en kadim coğrafyasında yaşıyoruz. İnsanoğlunun ilk tarım yapmaya başladığı ilk kentleştiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Damak tadı çok gelişmiş rafine bir mutfak kültürümüz var dedi.

'GASTRO DİPLOMASİ GİDEREK DAHA FAZLA ÖNEM KAZANMAKTADIR'

Konuşmasında gastro diplomasinin önemine dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, 'Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde sayın Emine Erdoğan öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından yola çıkılarak 21-27 Mayıs haftası tüm dünyada kutlanmak üzere 'Türk Mutfağı Haftası' olarak ilan edilmiş bulunmaktadır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Mutfağı Haftası'nda tüm yurt dışı temsilcilikleri çeşitli gastronomi etkinlikleri düzenlemektedirler. Tüm yurtdışı temsilciliklerimiz hafta boyunca sosyal medya hesaplarından bu etkinlikleri tanıtıcı paylaşımlar yapacaklar. Gastro diplomasi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Gastro diplomasi, toplumların kendine özgü yeme içme ve mutfak kültürlerini birer yumuşak güç öğesi olarak kabul ederek kültürel diplomasi alanına taşımaktadır ifadelerini kullandı.

'GASTRONOMİ TURİZMİ GÜÇLENMEKTEDİR'

Mutfak kültürüne duyulan ilginin dünya genelinde arttığını belirten İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Toplumda bulunan birçok kültürün birleştiği yer olan mutfak, dini inançların, gelenek ve göreneklerin, milli duyguların en çok yaşandığı alan konumundadır. Yemek, kültür, turizm ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulması ekonominin yanı sıra yerel kimliğin ve kültürün güçlenmesine katkı sağlar. Böylece tarihsel ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra gelecek kuşaklara aktarılması ve devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunulur. Günümüzde sağlıklı beslenme, çeşitlilik arayışı ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak mutfak kültürüne duyulan ilgi dünya genelinde artmaktadır. Bu doğrultuda gastronomi turizmi giderek kültür turizminin güçlü yönlerinden biri haline gelmiştir şeklinde konuştu.(DHA)

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