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İzmir'de traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsünün kasksız olduğu belirlendi.

İzmir'in Tire ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çayırlı Mahallesi'nde Mehmet Can Yılmaz (25) yönetimindeki motosiklet, O.Y. idaresindeki traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yılmaz'ın cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Traktör sürücüsü O.Y, gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünde, kask bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Motosiklet Can Yılmaz İzmir Güncel Haberler

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