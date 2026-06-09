İzmir'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin önünde seyreden tıra çarparak altına girmesi sonucu sürücü Burak Beder (41) hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Burak Beder (41) idaresindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'taki kara yolunda önünde seyreden tıra çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil, tırın altına girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Beder, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kontrollerde Beder'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir