İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan tarihi eserler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla çalışma yaptı. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişiye ait ev ve depoya 2 Ekim'de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 2 bin 60 sikke, 68 zolta ve taler (ödüllendirme parası), 8 istiklal madalyası, 17 mühür, 32 yüzük, 248 çeşitli obje ve tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
