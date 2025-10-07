İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla çalışma yaptı. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişiye ait ev ve depoya 2 Ekim'de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 2 bin 60 sikke, 68 zolta ve taler (ödüllendirme parası), 8 istiklal madalyası, 17 mühür, 32 yüzük, 248 çeşitli obje ve tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.