İzmir'de taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kaçan sürücü yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir taksinin çarptığı 56 yaşındaki Halil Çakmak yaşamını yitirdi. Olayın ardından taksinin sürücüsü F.F. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Caddesi'nde bir kişinin yolun ortasında hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi.

İncelemelerde kimliğinin Halil Çakmak (56) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, F.F'nin (55) kullandığı 35 T 5682 plakalı taksinin Çakmak'a çarptıktan sonra uzaklaştığını tespit etti.

F.F, saklandığı adreste yakalandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
