İzmir'de süt kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt toplamak için kullanılan kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Murtaza Ş. (22) yönetimindeki 35 AJJ 196 plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi'nde Halil G'nin (65) kullandığı 35 HAL 82 plakalı süt yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Elif S. (13), Damla G. (18) ve Metehan Y. (22), ambulanslarla Ödemiş ve Tire'deki hastanelere kaldırıldı.