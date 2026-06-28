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İzmir'de suç örgütleri operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

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İzmir'de suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı, 29'u serbest bırakıldı. Operasyonda silah parçaları ve uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada önceki gün yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 29'u serbest bırakıldı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, 26 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 40 şüpheli yakalanmış, aramalarda yasa dışı silah üretiminde kullanılabilecek atölye ekipmanı ile 1000'in üzerinde silah parçası, 96 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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