Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de su alan bottan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe'de 27 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de su alan bottan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe'de 27 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında su alan lastik bottaki 1'i çocuk 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Güzelbahçe ilçesi Çamlı mevkisinde karada tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe ilçesinde ise 27 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 1'i çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Güzelbahçe ilçesi Çamlı mevkisinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karada tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Hırsızın çaldığı gümüşü 45 bin liraya geri satın aldı! Adana'daki 115 kiloluk soygunda ikinci tutuklama

Çalınan gümüşünü kuyumcuda gördü, 45 bin liraya geri satın aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapadokya'da peribacalarının iş makineleriyle yıkılmasına tepki: İnsanlığın ortak mirasının kıyımı

Milyon yıllık peribacalarına iş makinesi! Görüntüler tepki çekti
Türk iş insanıyla evli olan Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!

Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!
Kazakistan'da darbe girişimi şüphesi! 10 kişi gözaltına alındı

Ülkede darbe hazırlığı alarmı! Gizli merkezler kapatıldı
Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Bu görüntü dün İstanbul'da kaydedildi!
64 kişiye mezar olan Proton Apartmanı davasında karar! Müteahhide 'indirimli' 13 yıl 4 ay hapis

64 canın mezarı! Müteahhide "indirimli" ceza
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı

Damadı tutuklanan Çelik, her şeyden elini eteğini çekiyor