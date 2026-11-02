İzmir'de su alan bottan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe'de 27 kişi yakalandı

İzmir'de su alan bottan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe'de 27 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında su alan lastik bottaki 1'i çocuk 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Güzelbahçe ilçesi Çamlı mevkisinde karada tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe ilçesinde ise 27 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekiplerce lastik bottaki 1'i çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Güzelbahçe ilçesi Çamlı mevkisinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karada tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.