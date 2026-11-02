İzmir'de su alan bottan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe'de 27 kişi yakalandı

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe ilçesinde ise 27 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 1'i çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Güzelbahçe ilçesi Çamlı mevkisinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karada tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA