İzmir'de sağanakta akıma kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili keşif yapıldı

İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, bir grup avukatın talebi üzerine Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin sorumlu kurumların tespiti amacıyla olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptı.

İzmir'de bir grup avukat, olaya ilişkin sorumlu kurumların tespiti amacıyla sulh hukuk mahkemesine keşif ve bilirkişi incelemesi talebiyle başvuru yaptı.

Mahkemenin inceleme yapılması kararının ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen hakim, elektrik mühendisi ve avukatlar, olay yerindeki mazgallarda keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirdi.

Başvuruyu yapan avukatlardan Murat Fatih Ülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada Alsancak'ın göbeğinde korkunç bir olayın yaşandığını, olayın toplumda büyük bir infial yarattığını söyledi.

Sorumluların ortaya çıkmasını istediklerini dile getiren Ülkü, savcılığın olayda kişisel sorumluluğu olanların tespiti açısından soruşturma yürüttüğünü, kendilerinin de kurumsal sorumluların tespiti için uğraştıklarını söyledi.

"Aksayan yer neresi ortaya çıksın"

Sorunun tüm İzmir'i ilgilendirdiğini ifade eden Ülkü, şunları kaydetti:

"Bu olaydaki hata, ihmal ve denetim eksikliğinden sorumlu olan kimler? Bu sorun bu bölgede daha geniş bir alana denk geliyor mu? İzolasyon hatası mı kabloların yeterli derinlikte olmamasından mı kaynaklı? Sorumlu kurumlar kimler ve bu sorun nasıl giderilebilir? Giderilmesinin maliyeti ne? İki yurttaşımızı ne kadar bir maliyetten kaçınıldığı için nasıl bir ihmalle kaybettik? Kurumsal bazda ortaya çıksın. Bu kurumların yapması gerekenler ortaya çıkınca her şeyden önce bu kurumlara başvurulup bunların giderilmesi istenecek. Kurumlar arası organizasyon eksikliği mi bir kurumun sorumluluğu mu ortaya çıksın. Aksayan yer neresi ortaya çıksın."

Bilirkişinin savcılık dosyasındaki zeminle ilgili tespitlerin yeterli olup olmadığına bakacağını, yeterli görülmemesi halinde mahkemeden olay yerinin tekrar kazılmasını talep edebileceğini bildiren Ülkü, "Temelde kurumsal sorumluluk kimin Gdz'nin mi, İZSU'nun mu, organizasyon eksikliği mi bunun tespiti için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.