İzmir'de sağanak etkili oldu

Güncelleme:
İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak, yollarda su birikintileri oluşturdu ve sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İZMİR'de sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ - Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
