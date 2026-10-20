İzmir'de polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin davada karar

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım 2024'te 1 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada, 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 2 polisi yaralamaktan ise 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar M.S.Ç., kardeşi S.Ç. ile tutuksuz sanıklar B.Ç, S.K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.S.Ç. ve S.Ç'ye, Tozun'a karşı "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 2 polisi yaralamaktan da 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

M.S.Ç.'ye "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, B.Ç. ile S.K'ye de "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Olay

Seferihisar'da polis ekipleri, 20 Kasım 2024'te, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.

Şüpheli M.S.Ç'nin bölgeye gelen ekiplere ateş açması sonucu yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, Tozun tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında M.S.Ç. ile kardeşi S.Ç. tutuklanmış, B.Ç. ve S.K. hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler B.Ç. ile S.K. hakkında "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 5'er yıla kadar, M.S.Ç. ve S.Ç. hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 42'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA