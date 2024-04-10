İzmir'de Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

İzmir'de Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Şeref Defterini imzalayan Sel, ilkelere bağlı kalarak, mukaddes görevin bilinciyle kanunları koruma ve adaleti temsil etmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Törende motosikletli polisler geçit töreni yaptı.