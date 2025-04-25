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İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 4 Gözaltı

İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 4 Gözaltı
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, terör örgütüne üye olma ve sosyal medya üzerinden propaganda yapma suçlamaları üzerine gerçekleştirildi.

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1, "sosyal medyada örgüt propagandası yapmak" suçundan da 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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