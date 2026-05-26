İzmir'de Polis, Özgür Özel'in Miting Yapacağı Alanda Toplanan Yurttaşlara Toma'larla Müdahale Etti, Özel Alana Geldi

Haber: Tenzile Aşçı - Kamera: Özgür Şengül

(İZMİR) - İzmir'de çevik kuvvet ekipleri, Özgür Özel'in miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara, içinde biber gazlı suların olduğu TOMA'larla müdahale etti. Müdahale sırasında alana gelen Özgür Özel de vatandaşlarla yürüyor.

Kolluk kuvvetleri, dört TOMA ile alandaki yurttaşları içinde biber gazı bulunan tazyikli sularla tahliye etmeye çalıştı. Yurttaşların birçoğu biber gazlı sudan etkilendi. Islanan ve gazdan etkilenen bazı kadınlar, polise "Yazıklar olsun evladım" diyerek tepki gösterdi.

Çevik kuvvetin kurduğu barikatı aşmaya çalışan vatandaşlar alanda, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Özgür Başkan" sloganları attı.

Kolluk güçleri, Cumhuriyet Meydanı'na çıkan sokaklara vatandaşları biber gazlı su müdahalesiyle püskürttü, ardından her sokağa birer TOMA yönlendirildi.

Müdahale sırasında Özgür Özel de alana geldi. Eşi Didem ve kızı İpek Özel ile kol kola giren Özgür Özel, vatandaşlarla alana yürüyor.

Kaynak: ANKA