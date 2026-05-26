Haberler

İzmir'de Polis, Özgür Özel'in Miting Yapacağı Alanda Toplanan Yurttaşlara Toma'larla Müdahale Etti, Özel Alana Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda Özgür Özel'in miting yapacağı alanda toplanan vatandaşlara çevik kuvvet ekipleri, biber gazlı su sıkan TOMA'larla müdahale etti. Müdahale sırasında Özgür Özel eşi ve kızıyla alana geldi.

Haber: Tenzile Aşçı - Kamera: Özgür Şengül

(İZMİR) - İzmir'de çevik kuvvet ekipleri, Özgür Özel'in miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara, içinde biber gazlı suların olduğu TOMA'larla müdahale etti. Müdahale sırasında alana gelen Özgür Özel de vatandaşlarla yürüyor.

İzmir'de, Özgür Özel'in miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara çevik kuvvet ekipleri TOMA ile müdahale etti.

Kolluk kuvvetleri, dört TOMA ile alandaki yurttaşları içinde biber gazı bulunan tazyikli sularla tahliye etmeye çalıştı. Yurttaşların birçoğu biber gazlı sudan etkilendi. Islanan ve gazdan etkilenen bazı kadınlar, polise "Yazıklar olsun evladım" diyerek tepki gösterdi.

Çevik kuvvetin kurduğu barikatı aşmaya çalışan vatandaşlar alanda, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Özgür Başkan" sloganları attı.

Kolluk güçleri, Cumhuriyet Meydanı'na çıkan sokaklara vatandaşları biber gazlı su müdahalesiyle püskürttü, ardından her sokağa birer TOMA yönlendirildi.

Müdahale sırasında Özgür Özel de alana geldi. Eşi Didem ve kızı İpek Özel ile kol kola giren Özgür Özel, vatandaşlarla alana yürüyor.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi

Koltuğu kaybeden Özgür Özel ilk büyük adımı bugün atacak
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde