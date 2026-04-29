Haberler

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

U.E. (26) idaresindeki 35 COP 489 plakalı otomobil, Dr. Refik Saydam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halime T'ye (46) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Halime T, kaldırıldığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü U.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

