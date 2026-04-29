İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
U.E. (26) idaresindeki 35 COP 489 plakalı otomobil, Dr. Refik Saydam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halime T'ye (46) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Halime T, kaldırıldığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü U.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir