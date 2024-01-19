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İzmir'de otomobilin çarptığı kadınlar arasında bir ölü bir yaralı

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İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin çarptığı iki kadından biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin çarptığı iki kadından biri öldü, biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre T.Y. yönetimindeki otomobil, Çobanköy Mahallesi'nde yolda yaya olarak ilerleyen Şaziye Soylu ile Seher Sırdaş'a çarptı. Soylu, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seher Sırdaş'ı Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Sırdaş, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücü T.Y, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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