İzmir'de orman yangını (2) - Haberler

İzmir'de orman yangını (2) KONTROL ALTINDAİzmir'in Balçova ilçesinde ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. KONTROL ALTINDA İzmir'in Balçova ilçesinde ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. 25 arazöz, 10 su tankeri ve 7 dozerle müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Azat YILDIZ/İZMİR, - Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel Balçova İzmir Güncel Haberler

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