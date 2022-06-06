İzmir'de orman yangını (2) - Haberler

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İzmir'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINDAİzmir'in Balçova ilçesinde ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. 25 arazöz, 10 su tankeri ve 7 dozerle müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Azat YILDIZ/İZMİR, -


Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Balçova İzmir Güncel Haberler

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