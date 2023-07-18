İzmir'de kır düğün salonunda duvar yıkılması sonucu çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kır düğün salonunda dekor amaçlı yapılan duvarın yıkılması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı. İşletme müdürü tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün, kır düğün salonundaki duvarın yıkılması sonucu bir çocuğun hayatını kaybetmesi, bir çocuğun da yaralanmasına ilişkin işletme müdürü tutuklandı.

Kır düğün salonunda düğün sırasında dekor amaçlı yapılan duvarın yıkılması sonucu 9 yaşındaki Deniz Çelebi'nin ölmesi, 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz'ün de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan işletmenin sahibi S.T. ile işletmenin müdürü D.S.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan işletme müdürü D.S.Ş. tutuklanırken, işletme sahibi S.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay

Torbalı ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kır düğün salonunda dün, dekor amaçlı yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi ve Eğmen Gürbüz adlı çocukların üzerine devrilmiş, olayda Çelebi hayatını kaybederken diğer çocuk yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.