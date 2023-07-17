İzmir'de kır düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kır düğün salonunda dekor amaçlı yapılan duvarın yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı. İşletme sahibi ve müdürü gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kır düğün salonundaki duvarın yıkılması sonucu 1 çocuğun hayatını kaybetmesi, 1 çocuğun da yaralanmasına ilişkin işletme sahibi ve müdürü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kır düğün salonunda düğün esnasında dekor amaçlı yapılan duvarın yıkılması sonucu 9 yaşındaki Deniz Çelebi'nin ölmesi, 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz'ün de yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İşletmenin sahibi S.T. ile işletmenin müdürü D.S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olay

Dün, Torbalı ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kır düğün salonunda, "dekor amaçlı" yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi (9) ve Eğmen Gürbüz (7) adlı 2 çocuğun üzerine devrilmiş, olayda Çelebi hayatını kaybederken, diğer çocuk yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.