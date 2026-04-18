İzmir'de otoyol gişelerinde bariyere çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Menderes ilçesinde 25 yaşındaki Beyza Nur P.'nin kullandığı otomobil, beton bariyere çarptıktan sonra çıkan yangında sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde beton bariyere çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Beyza Nur P. (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarptı.

Kazanın etkisiyle araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
