İzmir'de yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kırsal alanlardaki bağ ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı. Oluşan seyirlik görüntüler dron ile kaydedildi.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı Urla'nın Nohutalan ve Uzunkuyu mahalleleri ile Karaburun'un Bozdoğan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışının ardından kırsal yerleşim yerlerindeki bağ ve bahçeler ile yollar, beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede oluşan seyirlik manzara, dron ile görüntülendi.

Haber: Kadir ÖZEN - Tekin GÜRBULAK - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
