İzmir'de Kamyonet Motosikletlere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'in Tire ilçesinde bir kamyonetin iki motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili kamyonet şoförü gözaltına alındı.
İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetin, iki motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
M.K'nin (41) kullandığı 45 EC 812 plakalı kamyonet, Tire-Torbalı kara yolunda karşı yönden gelen Hüseyin Barış (34) idaresindeki 35 AVS 465 plakalı motosiklet ve T.E. (39) yönetimindeki 35 YDS 40 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü T.E., ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet şoförü M.K., şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Motosiklet sürücülerinin aynı iş yerinde çalıştıkları, motosikletleriyle iş yerine gittikleri öğrenildi.